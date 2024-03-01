Бублик в финале турнира АТР 500: его соперника дисквалифицировали
Сегодня, 21:44
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Сегодня, 21:44Сегодня, 21:44
42Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал хардового турнира категории ATP 500 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Два первых сета завершились на тай-брейках: первый выиграл Рублёв (7:4), второй — Бублик (7:5). В третьей партии при счёте 6:5 в пользу казахстанца Андрей был дисквалифицирован. Причиной стала брань со стороны Рублёва в адрес линейного судьи.
В финале Бублик сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.
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