Бублик снялся с турнира в Дохе
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Запланированный матч казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире в Дохе (Катар) в парном разряде не состоялся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В ночь на 22 февраля Александра Бублик в дуэте с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом должен был встретиться в одной восьмой финала с парой Юки Бхамбри (Индия) / Робин Хасе (Нидерланды), однако казахстанец со своим напарником решили сняться с турнира. В итоге Бублика и ван де Зандсхулпа заменили немецкий теннисист Андреас Мис и австралиец Джон Патрик Смит.
Отметим, что Александр Бублик продолжит выступление на турнире в Дохе в одиночном разряде: он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет с теннисистом из Австралии Алексеем Попыриным (46-е место).
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