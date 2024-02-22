Бублик снялся с турнира в Дохе

Запланированный матч казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире в Дохе (Катар) в парном разряде не состоялся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ночь на 22 февраля Александра Бублик в дуэте с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом должен был встретиться в одной восьмой финала с парой Юки Бхамбри (Индия) / Робин Хасе (Нидерланды), однако казахстанец со своим напарником решили сняться с турнира. В итоге Бублика и ван де Зандсхулпа заменили немецкий теннисист Андреас Мис и австралиец Джон Патрик Смит.

Отметим, что Александр Бублик продолжит выступление на турнире в Дохе в одиночном разряде: он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет с теннисистом из Австралии Алексеем Попыриным (46-е место).