Бруцеллёз у скота выявили в СКО

У крупного-рогатого скота в пяти районах Северо-Казахстанской области выявили бруцеллёз. Всего зараженными оказались девять голов. Семь из них содержались в подворьях местного населения, сообщает BaigeNews.kz.

С начала 2024 года во время профилактических ветеринарных мероприятий у девяти КРС выявили бруцеллёз. По одну факту зафиксировано в Аккайынском, Айыртауском, Акжарском и Тимирязевском районах. Пять голов показали положительный результат на инфекцию в Кызылжарском. Все больные животные в течение 15 дней сдаются на санитарный убой. Восемь из зараженных уже отправили на забой.

Стоит отметить, что мясо скота после забоя отправляют на термическую обработку. После чего оно отправляется на переработку. Контактных животных будут проверять, места содержания - дезинфицировать.

Напомним, что карантин по бруцеллёзу сохраняется только в селе Ленинское Аккайынского района. С июля там выявлено 72 случая заражения скота инфекцией. В остальных сёлах ограничительные меры еще не введены. Карантин вводится по решению акиматов сельского округа.

"В соответствии с ветеринарными правилами исследования на бруцеллёз КРС и МРС проводятся два раза в год: весной и осенью. Тесты делают животным старше двенадцатимесячного возраста. Всего в регионе взяты пробы на инфекцию у 177,5 тысяч животных, в том числе мелкого и крупного рогатого скота, свиней и лошадей", - уточнил пресс-секретарь управления ветеринарии СКО Аманжол Нуртазин.

За весь 2023 год в регионе специалисты выявили 272 факта заражения инфекцией КРС. На аналогичный период прошлого года зафиксировали 44 случая бруцеллеза.