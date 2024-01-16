Брусчатку с орнаментом и современные юрты начнут производить в Темиртау

20 начинающих предпринимателей из Темиртау получили гранты акима в размере двух миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Выигравшие грант от акимата 20 предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет начнут производить брусчатку с орнаментом и современные юрты, откроют кузню, центр гидромассажа для детей, салон этнообразов, автомойку, арт-кафе на базе ТЮЗа.

К примеру, педагог Виктория Пазынюк откроет студию развития для детей от полутора до трёх лет. До декретного отпуска девушка работала в специализированной школе-интернате, а после обучения основам предпринимательства "Бастау Бизнес" решила принять участие в конкурсе грантов.

"Грантовые средства – большая поддержка для нас, начинающих предпринимателей. Я приобрела на них мебель для студии, дидактический материал по методу Монтессори. Уже приметила помещение для аренды и вскоре планирую открыть свою студию. На первом этапе буду работать сама, потом возьму помощницу. Занятия будут проходить в течение часа по записи. Они помогут малышам прежде всего в развитии мелкой моторики", - рассказала преподаватель.

Аманбол Дуйсен хочет наладить в Темиртау вторичную переработку пластика и полиэтилена.

"В Темиртау сложная экологическая обстановка – это не секрет. Но я нередко вижу, что люди сами засоряют наш город пластиком и полиэтиленом. Чтобы поддерживать чистоту, я решил запустить цех вторичной переработки пластика и полиэтилена в гранулы. Эта технология широко используется в Алматы. Я ездил на завод, где ознакомился с переработкой. Набравшись опыта, решил участвовать в конкурсе грантов", - говорит Аманбол.

По словам молодого предпринимателя, цех уже запущен в тестовом режиме. Сырьё для переработки он собирает на мусорных площадках города. В будущем хочет установить специальные контейнеры для пластика и полиэтилена на территориях школ и крупных объектов.