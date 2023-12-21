BRT построят в 2024 году в Алматы

В Алматы BRT построят в следующем году. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города, передаёт BaigeNews.kz.

"Когда говорят об общественном транспорте, он делится на метро, LRT, BRT. LRT, 26 километров, на первом этапе мы соединим западную и восточную часть. Проектирование идет. Мы, наверное, начнём поздней осенью, потому что сейчас проходим стадию ТЭО (технико-экономическое обоснование), а еще нужно будет ПСД, плюс партнёрство. Для финансирования этого проекта мы собираемся воспользоваться лимитом долга Алматы. Он у нас есть соответствующий, неиспользованный в рамках зелёного финансирования", - сказал аким.

По словам акима, протяженность BRT по проспекту Райымбека от улицы Архименко до Пушкина будет девять километров.