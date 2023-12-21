BRT построят в 2024 году в Алматы
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В Алматы BRT построят в следующем году. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким города, передаёт BaigeNews.kz.
"Когда говорят об общественном транспорте, он делится на метро, LRT, BRT. LRT, 26 километров, на первом этапе мы соединим западную и восточную часть. Проектирование идет. Мы, наверное, начнём поздней осенью, потому что сейчас проходим стадию ТЭО (технико-экономическое обоснование), а еще нужно будет ПСД, плюс партнёрство. Для финансирования этого проекта мы собираемся воспользоваться лимитом долга Алматы. Он у нас есть соответствующий, неиспользованный в рамках зелёного финансирования", - сказал аким.
По словам акима, протяженность BRT по проспекту Райымбека от улицы Архименко до Пушкина будет девять километров.
"Существующий BRT мы собираемся по Желтоксану дотянуть до проспекта Райымбека. Как ранее сказал, большой проект – 17 километров BRT по проспекту Райымбека. Мы на два участка разделили: девять и восемь километров. Работы хотим начать весной следующего года… Вы знаете, это даст и скорость передвижения, интервальность. На Райымбека мы запустим основные маршруты, исключительно 18-метровые автобусы. Это позволит им двигаться очень быстро, перевозить больше пассажиров, и это значительно снизит нагрузку и не будет перетоков с проспекта Райымбека в верхнюю часть города", - добавил аким.
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