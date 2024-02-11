Брошенные посреди гигантской пробки большегрузы мешают работе дорожников "КазАвтоЖола"

Дорожные службы круглосуточно пытаются ликвидировать гигантские пробки, образовавшиеся из-за непогоды на автомагистрали "Самара – Шымкент"передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола", в течение четырёх дней дорожники пробивали дорогу по направлениям "Актобе-Хромтау" и "Хромтау-Қарабутак". На трассе скопилось более двух тысяч большегрузов.

"Вчера в 8 утра было организовано движение колонной для легковых автомобилей по направлению "Актобе-Хромтау-Актобе". Наблюдалось скопление 2768 большегрузов в Актюбинской области. В течение суток был организовано пропуск порядка 600 единиц грузовых автомобилей по направлению Хромтау-Актобе. Активно идет очистка проезжей части для полного возобновления движения. Однако, в связи с тем, что водители оставили свои грузовые транспорты на дороге, это в свою очередь мешает и сдерживает работу дорожников. В данный момент наблюдается скопление 2606 грузовиков", — говорится в сообщении.

Не довольны ситуацией и сами водители.

"Из-за каких-то 50-60 большегрузов мы стоим в пробке вот уже пятые сутки", — сетуют мужчины.

Между тем, на трассе возобновили движение для грузовых автобомилей на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" по направлению "Богетсай-Хромтау-Актобе".

По прогнозам дорожников, движения по автомагистрали "Самара-Шымкент" планируют открыть к 15:00 часов по времени Актюбинской области.

А также полное движение в Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях к 17:00 часов по времени Астаны.

Напомним, на данный момент закрыты 12 участков трасс в девяти регионах страны.