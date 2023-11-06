"Бронзу" завоевали казахстанские спортсменки по шорт-треку на турнире в Канаде

Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на турнире четырех континентов в Лавале (Канада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"Наши спортсменки показали третий результат в женской эстафете (3000 метров). Команду в этом виде программы представили Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Мадина Жанбусинова. На первом месте финишировала Канада. Второе место осталось за Южной Кореей", - сообщили в НОК.

В мужском и смешанной эстафетах Казахстан показал четвертый результат.