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"Бронзу" завоевали казахстанские спортсменки по шорт-треку на турнире в Канаде

Сегодня, 12:33
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olympic.kz Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: olympic.kz

Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на турнире четырех континентов в Лавале (Канада), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"Наши спортсменки показали третий результат в женской эстафете (3000 метров). Команду в этом виде программы представили Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Мадина Жанбусинова.

На первом месте финишировала Канада. Второе место осталось за Южной Кореей", - сообщили в НОК.

В мужском и смешанной эстафетах Казахстан показал четвертый результат.

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