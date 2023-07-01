Бронетехнику выведут на улицы Франции из-за беспорядков

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На четвёртые сутки беспорядков во Франции власти привлекли 45 тысяч полицейских. Кроме того, решено использовать бронированные машины жандармерии. Об этом объявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Напомним, что ночные уличные беспорядки происходят в Париже и пригородах, а также Тулузе, Лионе и некоторых других городах Франции с 27 июня. С тех пор в стране были проведены сотни задержаний. В некоторых случаях полиция применяла в отношении участников беспорядков слезоточивый газ.

"В течение ночи (с 29 на 30 июня) полиция провела 875 задержаний, ранения и травмы получили 249 полицейских и жандармов, были повреждены 492 здания, сожжены две тысячи автомобилей, а пожарные зафиксировали по всей стране около четырёх тысяч возгораний", - отмечает французское онлайн-издание Rfi.

Как пишет СМИ со ссылкой на транспортных операторов Парижа и столичного региона Ile-de-France Mobilités и RATP, из-за нападений вандалов были сожжены около 30 автобусов и один трамвай.

В Марселе погромщики ограбили оружейный магазин, сообщила вечером 30 июня городская полиция. Были похищены несколько охотничьих ружей, однако патроны злоумышленники не забрали.

Также 30 июня поступило сообщение, что в городе Ле-Пети-Кевийи, расположенном в округе Руан на севере Франции, молодой мужчина скончался после падения с крыши супермаркета. Изначально полиция объявила, что трагический случай произошёл на фоне грабежа магазина вандалами. Однако позже прокуратура Руана обнародовала сообщение, что грабежа не было, а расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.

Беспорядки начались в нескольких французских городах после того, как утром 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка в Нантере под Парижем. Как утверждает Euronews, 17-летний Наэль был известен полиции многочисленными случаями неподчинения стражам порядка и вождением без прав. Его имя 15 раз встречается в судебных документах.