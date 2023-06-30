Фото: Twitter / Préfecture de Police

Мародёры начали орудовать в охваченном беспорядками Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным телеканала 14 человек арестованы за мародёрство в Париже. Более 420 участников беспорядков арестованы по всей стране, из них около 240 человек — в Париже.

🔴 Un tabac à été vandalisé et pillé à #Nanterre : toutes les cigarettes ont été volées.



" Ils ont profité du départ des policiers […] il y a plusieurs milliers d’euros de dégâts " explique la propriétaire. pic.twitter.com/G8CEUcBaQB — Clément Lanot (@ClementLanot) June 30, 2023

Как сообщает корреспондент "Известий" Виталий Чащухин с места событий, в Париже мародёры разграбили несколько торговых центров. На улицах можно увидеть разбитые витрины магазинов, горы мусора, битые стёкла. Под ноги митингующим периодически бросают петарды. Используются дымовые шашки.

Беспорядки начались в нескольких французских городах после того, как утром 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка в Нантере под Парижем. Как утверждает Euronews, 17-летний Наэль был известен полиции многочисленными случаями неподчинения стражам порядка и вождением без прав. Его имя 15 раз встречается в судебных документах.