Бродячие собаки терроризируют сельчан в ЗКО

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Бродячие собаки растерзали скот в селах западного Казахстана. Сельчане жалуются, что своры нападают на молодняк и баранов уже прямо в сараях. На днях псы загрызли овец в селе Жамбыл, что в 20 километрах от Уральска. Аскар Давлетьяров рассказал, что нападение произошло ночью, когда хозяева спали. В итоге из 9 голов у него осталось четыре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Сейчас на улицах полно бродячих псов, которые сбиваются в стаи и рыщут в поисках пропитания", - говорит владелец погибшего скота. Он не знает, куда обращаться за защитой.

"Не принимают никаких мер ни аким, ни ветврач, ни полиция. Даже на экспертизу не взяли, не приходили, не посмотрели. Первый раз когда был случай, позвонил - полиция приехала с Мичуринского округа, аким сам не приехал и даже трубку не взял", - рассказывает житель села Мичурино Аскар Давлетьяров.

По словам сельчан, за месяц в Жамбыле псы загрызли 20 овец. В сельском акимате проблему с бродячими животными не скрывают. И поясняют - населённые пункты находятся возле дач. А зимой дачники собак бросают, тем самым умножая число мохнатых бродяг. Но работа по их отлову не прекращается, заверяют чиновники.

"На сегодняшний день у нас отловлено 138 собак, округ Мичурино, Асан, Зелёный, Жамбыл, Октябрьский. Далее со слов жителей, в селе Жамбыл есть 2 бесхозные собаки, жёлто-коричневого цвета и сейчас мы проводим розыскные работы", - говорит аким Мичуринского сельского округа Максим Мусалимов.