  • 29 Сентября, 02:17
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БРК и банк Helaba профинансируют строительство химического завода на 100 млн евро

Сегодня, 01:59
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иллюстративное / pexels.com Сегодня, 01:59
Сегодня, 01:59
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Фото: иллюстративное / pexels.com

Касым-Жомарт Токаев принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования.

Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнером для Казахстана. Компания является мировым лидером в области кредитного страхования и входит в группу Allianz Group, крупнейшего в мире поставщика комплексных финансовых решений.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подписании Соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 млн евро.

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