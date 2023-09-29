БРК и банк Helaba профинансируют строительство химического завода на 100 млн евро
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Касым-Жомарт Токаев принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования.
Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнером для Казахстана. Компания является мировым лидером в области кредитного страхования и входит в группу Allianz Group, крупнейшего в мире поставщика комплексных финансовых решений.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подписании Соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 млн евро.
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