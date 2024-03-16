Британские ученые предложили рекомендации для лучшего сна

15 марта состоялся Всемирный день сна. Чтобы лучше отпраздновать ученные подготовили научно обоснованное руководство по оптимальному сну, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Сон в две смены

Это забытая древняя практика "двух снов". Он был заново открыт Роджером Экирхом, профессором истории в Политехническом университете Вирджинии. Он считает, что осознание этой исторической привычки может помочь тем, кто страдает от бессоницы.

Разнообразить сон по временам года

Исследования показывают, что в темные, холодные зимние месяцы нам нужно больше сна, чем летом. Это связано с тем, что люди испытывают сезонный сон. Исследования в Германии показали, что летом фаза быстрого сна длиннее, а зимой – фаза глубокого сна.

Попробуйте вздремнуть

Короткий сон, длящийся не более 15 минут, может быстро улучшить нашу умственную деятельность. Ключ к энергичному сну в его кратности. Через 20 минут мы погружаемся в глубокий сон.

Остерегайтесь микросна

Некоторые сны длятся всего несколько секунд, и они могут привести к серьезному вреду. Особенно во время вождения. Когда люди спять всего шесть часов в сутки в течение 14 дней подряд, у них может быть столько же микроснов, сколько у тех, кто не спал всю ночь.

Устройтесь поудобнее и прижмитесь

До 19-го века большинство людей спали сообща, обычно вместе с родственниками, друзьями и коллегами. Поэтому подсознательно мы стремимся прижаться во сне к другому человеку.

Стремитесь к качеству, а не к количеству

Нормальный сон должен продолжаться от семи до девяти часов. Но это только одна часть уравнения. Качество имеет не меньшее, если не большее значение. Для глимфатической системы важно, чтобы мы ложились спать в одно и тоже время. Тогда она лучше очищается от токсинов. Для этого полезно знать собственные естественные циркадные ритмы – 24-часовыми внутренними часами мозга, которые регулируют цикл бодрствования и сонливости.

Будьте благодарны за современные кровати

Спать не всегда было так комфортно. В средние века многие люди в Европе ночевали в спальных шкафах. Они помогали людям согреваться. Чуть позже появился матрас — мешок, набитый соломой или листьями. К сожалению, они стали идеальным укрытием для клещей, блох и клопов. Но истинными изобретателями плохого ночного сна, были викторианцы: они создали множество неприятных решений для бездомных, от гробов-кроватей до веревки, на которой можно было повисеть во время отдыха.