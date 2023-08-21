  • 21 Августа, 20:53
  • BAIGENEWS
Казахстанец стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Список грантников опубликовал столичный акимат
Токаев провел переговоры с премьер-министром Вьетнама
Крупное ДТП парализовало проспект Аль-Фараби в Алматы
С 21 августа подорожал проезд в автобусах в Алматы
Две медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по астрономии и астрофизике
В МВД опровергли сообщение об умышленном поджоге шахты "Казахстанская
Казахстан и Вьетнам подписали соглашение о безвизовом режиме
Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе
Почти треть павлодарских учреждений образования ещё не готовы к зиме
Жители могут вносить предложения в генплан Астаны
Названы чемпионки мира по футболу среди женщин
Девушка спрыгнула с дамбы в Каспий
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Британская медсестра получила пожизненный срок за убийство семи младенцев

Сегодня, 19:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
bbc.com Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
163
Фото: bbc.com

В Великобритании осуждена медсестра Люси Летби, виновная в убийстве семи новорождённых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си"

Суд Манчестера приговорил её пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение.

Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма.

Кроме семи доказанных убийств, в ходе суда над Летби была доказана её вина в покушении на жизнь ещё шестерых младенцев.

Люси Летби убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер). Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

Некоторые коллеги Летби заподозрили её причастность уже после трёх первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве. Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьёзно.

Летби отказалась присутствовать в зале суда при оглашении приговора.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал её отказ посмотреть в глаза родным своих жертв постыдной трусостью. Он пообещал, что правительство внесёт поправки в законодательство, которые обяжут осуждённых присутствовать при приговорах.

Самое читаемое

Наверх