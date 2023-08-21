Британская медсестра получила пожизненный срок за убийство семи младенцев

В Великобритании осуждена медсестра Люси Летби, виновная в убийстве семи новорождённых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Суд Манчестера приговорил её пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение.

Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма.

Кроме семи доказанных убийств, в ходе суда над Летби была доказана её вина в покушении на жизнь ещё шестерых младенцев.



Люси Летби убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер). Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

Некоторые коллеги Летби заподозрили её причастность уже после трёх первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве. Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьёзно.

Летби отказалась присутствовать в зале суда при оглашении приговора.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал её отказ посмотреть в глаза родным своих жертв постыдной трусостью. Он пообещал, что правительство внесёт поправки в законодательство, которые обяжут осуждённых присутствовать при приговорах.