Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после семи лет судов

Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись после семи лет разбирательств в судах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Бывшие супруги смогли прийти к соглашению и урегулировать спорные вопросы, пишет журнал In Touch Weekly. Как следует из судебных документов, актриса сохранит основную опеку над тремя детьми до 18 лет. Брэд Питт сможет их навещать. Кроме того, актёр останется единственным владельцем винодельни Chateau Miraval в Провансе, за это право он выплатит бывшей жене 250 миллионов долларов.

О своём расставании Питт и Джоли объявили в 2016 году. Тогда актриса обвинила супруга в рукоприкладстве. Она заявила, что, находясь на борту частного самолета вместе с ней и детьми, Питт начал душить одного ребенка, ударил другого по лицу, а также "схватил Джоли за голову и потряс её". В 2019 году развод был оформлен, однако сам процесс растянулся на несколько лет из-за ряда спорных моментов.