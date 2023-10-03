Братья - гребцы принесли Казахстану серебряную медаль

Казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Братья финишировали вторыми в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров - 3:49.991.

Золотую медаль завоевал Узбекистан - 3:43.796.На третьем месте расположилась Индия - 3:53.329.

Стоит отметить, что в активе сборной Казахстана 41 медаль.

Сегодня также бронзовыми призёрами Азиатских игр-2023 в Ханчжоу стали казахстанские спортсмены по велоспорту Рината Султанова и по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова.

Корреспондент BaigeNews.kz с места событий рассказал как Казахстан завоевал четвёртое золото Азиады. Казахстанцы долго ждали четвёртую медаль 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Болельщики верили, что победа будет в гребле на байдарках и каноэ. И ожидания оправдались, правда, победа далась нелегко.