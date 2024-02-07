Браконьеров на двух внедорожниках задержали близ Кызылорды
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
113Фото: polisia.kz
76 туш сайги изъяли в ходе ОПМ “Браконьер” с Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
6 февраля около 22:30 патрульные полицейские на трассе "Жезказган – Кызылорда" остановили машины Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser. Не подчинившись законным требованиям, водители пытались скрыться, однако вскоре их задержали.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра изъяла из автомобиля Toyota Hilux 29 туш сайгаков, из Toyota Land Cruiser - 47 туш и девять патронов 12 калибра.
По факту проводится досудебное расследование в отношении задержанных 35 и 28-летних жителей города. Назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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