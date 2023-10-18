Браконьера с тушкой лебедя задержали в Караганде

Полицейские обнаружили в багажнике карагандинца застрелленого лебедя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Сообщается, что полицейским дали наводку, что по трассе из Шетского района в сторону Караганды следует внедорожник, водитель которого мог осуществить отстрел птицы, занесённой в Красную книгу.

Сотрудники природоохранной полиции выехали и заметили в пригороде Караганды авто, в котором мог находиться браконьер. Они следили за ним до самого города, а потом остановили.

За рулём автомобиля находился 31-летний мужчина. Полицейские осмотрели машину и обнаружили в багажнике тушку лебедя. Водитель признался, что застрелил птицу в Шетском районе.