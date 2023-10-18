  • 18 Октября, 14:04
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Браконьера с тушкой лебедя задержали в Караганде

Сегодня, 13:54
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Департамент полиции Карагандинской области Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: Департамент полиции Карагандинской области

Полицейские обнаружили в багажнике карагандинца застрелленого лебедя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции  Карагандинской области.

Сообщается, что полицейским дали наводку, что по трассе из Шетского района в сторону Караганды следует внедорожник, водитель которого мог осуществить отстрел птицы, занесённой в Красную книгу.

Сотрудники природоохранной полиции выехали и заметили в пригороде Караганды авто, в котором мог находиться браконьер. Они следили за ним до самого города, а потом остановили.

За рулём автомобиля находился 31-летний мужчина. Полицейские  осмотрели машину и обнаружили в багажнике тушку лебедя. Водитель признался, что застрелил птицу в Шетском районе.

"Назначена соответствующая экспертиза. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.Ведётся досудебное расследование по статье 337 "Незаконная охота",- сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

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