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  • Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау
пресс-центр ДПС КНБ РК Сегодня, 22:17
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Фото: пресс-центр ДПС КНБ РК

Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау

В Тупкараганском районе Мангистауской области задержан мужчина за незаконный вылов рыбы осетровых пород, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Браконьера задержали в ходе совместных мероприятий сотрудников погранслужбы КНБ и полиции области.

Во время обыска места жительства задержанного, проживающего в Форт-Шевченко, была обнаружена рыба осетровых пород в количестве 15 штук.



"Общий вес изъятого превысил 50 килограммов. Причинённый ущерб предварительно оценивается в 17 458 200 тенге", — прокомментировали в пресс-центре ДПС КНБ РК области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами").

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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#браконьеры #рыба
Сегодня, 22:17
157
Журналист

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