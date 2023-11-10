Браконьера с 300 кг осетровых рыб задержали в Атырау

Житель Атырау занимался незаконными приобретением, реализацией, перевозкой осетровых рыб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что атырауские полицейские выявили 26-летнего жителя города, который незаконно занимался приобретением, реализацией и перевозкой осетровых рыб.

При обыске по месту жительства подозреваемого у него было найдено и изъято 76 осетровых рыб общей массой 282,5 килограмма.

По данному факту начато расследование по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.