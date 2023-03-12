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Браконьера крупной партией осетра задержали полицейские в Мангистау
124 килограмма осетровой рыбы изъяли из багажника казахстанца в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
В время оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" на 29 километре трассы Актау — Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки "Лада 2112".
"В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма. Задержан 26-летний подозреваемый. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия", — говорится в сообщении.
В полиции также уточнили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
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