Босиком через речку, чтобы попасть в школу: видео в соцсетях возмутило акмолинцев

Жители аула Каражар Бурабайского района Акмолинской области прислали видео, где дети вместе с родителями босиком переходят вброд через узенькую речку. Ребятишки спешат в школу, они учатся в соседнем селе. По словам сельчан, они оказались отрезанными от мира полтора месяца назад. Ситуацию усугубили беспрерывные дожди – вот уже несколько дней люди не могут выехать из аула, а школьников приходится переводить через речку. Корреспондент BaigeNews.kz узнал подробности.

Жители: "Никак не починят ни дорогу, ни мост"

Каражар входит в состав сельского округа Атамекен; от "главного" села аул находится в 12 километрах. До города Макинска – девять, а до райцентра Щучинска – 25.

Здесь насчитывается порядка 30 домов, в них живёт 261 человек.

Итак, люди пишут, что дороги в аул нет уже полтора месяца – дорогу размыло, а мост, точнее, водопропускное сооружение, оказалось негодным.

"Прошло уже столько времени, а власти всё никак не починят ни дорогу, ни мост. Сейчас дождь полил, и снова пошла вода. Нас отрезало от главного выезда на трассу "Астана-Щучинск". Сделали альтернативную дорогу – через Атамекен, но такую, что проехать там невозможно. Итог – пятый день не можем ни заехать, ни выехать из аула", – жалуются сельчане.

Местные власти, по их словам, никаких мер не предпринимают. К слову, дети школьного возраста, их в ауле 40, учатся в соседних сёлах – одна часть в Макинке, другая в селе Атамекен. Подвоз детей местные власти организовали, но сейчас ребятишкам попасть на занятия весьма проблематично.

"Чтобы отправить детей в школу, приходится переводить через речку, потому что там легко можно оступиться и упасть. Страдают хронические больные, скорую не вызвать. Ко всему прочему, многие жители работают в городе, им в эти дни трудно добраться до работы. Акимату до наших проблем дела нет", – возмущаются каражарцы.

В доказательство своих слов люди прислали видео, где мужчины переводят детей через узенькую речку. Для этого взрослым, и ребятишкам пришлось разуться и идти босиком.

Отрезано ли от мира село?

Аким сельского округа Атамекен Канай Есекей в интервью отметил: ситуация выглядит не совсем так, как её описали. Во-первых, аул не отрезан от дорог – хоть и плохонькая, альтернативная, и немного в объезд, но она есть. И буквально вчера он по ней проехал на служебном легковом автомобиле.

"Запечатанным" село, действительно, было, но не в эти дни, а в апреле.

"Из-за сильного таяния снега у нас 13 апреля получился перелив дороги, было размыто водопропускное сооружение (которое жители называют мостом – прим. авт.). И с 13 примерно по 15 число мы, действительно, оказались в изоляции. Но и тогда мы не делали всё возможное, чтобы не допустить людских бед. Школьников перевели на дистанционную учёбу, связывались с магазинами и аптеками. Держим на контроле двух рожениц,у них срок родов осенью – в сентябре и октябре. У каждого жителя всех аулов сельского округа Атамекен есть мой номер. И когда случается какая-то внештатная ситуация, допустим, буран или ливень, кто-то застрял, всегда звонят мне. Я всегда на связи", – подчеркнул Канат Сагындыкович.

Сельский округ Атамекен, по его словам, транзитный, через него, так сказать, проходит много воды. Этой весной удалось не допустить подтопления ни одного дома. Но, к сожалению, не удалось сохранить водопропускное сооружение.

"У жителей нет необходимости переходить вброд через речку Кайракты босиком. Все местные знают, что есть альтернативная дорога через Атамекен – да, она неидеальная. Проехать по ней хоть и тяжеловато на легковой, но можно. Мы её подсыпали, грунт сразу осел. Когда сильные дожди, грунт смешивается с водой. Просто если по этой межпоселковой дороге, приходится ехать лишние 12 км. Например, основная масса жителей у нас работает на Макинской птицефабрике. Объезжать, понятное дело, не много радости. И, конечно же, мы не рекомендуем проводить детей через речку, даже если это напрямую и немного короче", – отметил сельский глава.

Аким: "Дожди закончатся – сразу примемся за работу"

Одним словом, нужно восстанавливать водопропускное сооружение. Делать это решено своими силами. Аким предложил аульчанам сделать ПСД, но это, разумеется, дело не быстрое. Люди наотрез отказались столько ждать. Приступить к работам планировались ещё в прошлые выходные, но накануне зарядили дожди.

"Погода не даёт туда проехать. Вчера с обеда и сегодня дождя нет, но этого недостаточно. Если хотя бы дня три-четыре будет ясно и солнечно, можем начинать. Сами работы займут максимум дней пять. Впереди по прогнозу ещё дня четыре осадков. А так мы уже нашли П-образные тюбинги размером 4.50 на 3.10 – это такие большие водопропускные конструкции. В воскресенье планируем начать, я уже договорился с транспортом и спецтехникой. Внутри леса ещё остаётся нерастаявший снег, также люди показали место, откуда из русла идёт вода. Будем высасывать ее мотопомпами, сушить, прежде чем устанавливать тюбинги. Также среди местных жителей есть дорожники, они готовы помогать и подсказывать. Я буду отправлять Вам видео, как продвигаются работы", – пообещал Канай Есекей.

Мы следим за развитием событий.

Фото и видео жителей и акимата сельского округа Атамекен.