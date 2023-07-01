Борт FlyArystan экстренно приземлился в Кызылорде ради спасения пассажира

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Самолёт FlyArystan, летевший из Атырау в Алматы, экстренно приземлился в Кызылорде после сообщения об ухудшении самочувствия одного из пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейс КС7196 Атырау — Алматы, вылетевший в 07:00 1 июля 2023, совершил вынужденную посадку в городе Кызылорда в связи с самочувствием одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской помощи в Кызылорде", — говорится в сообщении.

Борт дозаправили и он готовится к вылету в Алматы, уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.