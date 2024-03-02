Борт Air Astana вернули в аэропорт вылета из-за пассажира

Вылетевший из Алматы в Уральск самолёт авиакомпании Air Astana вернули в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, передаёт BaigeNews.kz.

"Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы. Самолёт совершил посадку в штатном режиме в 15:10. Больного пассажира передали работникам скорой медицинской помощи", — сообщили в Air Astana.