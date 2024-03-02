  • 2 Марта, 23:47
  • BAIGENEWS

Борт Air Astana вернули в аэропорт вылета из-за пассажира

Сегодня, 23:18
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 23:18
Сегодня, 23:18
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

Вылетевший из Алматы в Уральск самолёт авиакомпании Air Astana вернули в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, передаёт BaigeNews.kz.

"Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы. Самолёт совершил посадку в штатном режиме в 15:10. Больного пассажира передали работникам скорой медицинской помощи", — сообщили в Air Astana.

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