Борт Air Astana вернули в аэропорт вылета из-за пассажира
Сегодня, 23:18
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Сегодня, 23:18Сегодня, 23:18
72Фото: pixabay / иллюстративное фото
Вылетевший из Алматы в Уральск самолёт авиакомпании Air Astana вернули в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, передаёт BaigeNews.kz.
"Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы. Самолёт совершил посадку в штатном режиме в 15:10. Больного пассажира передали работникам скорой медицинской помощи", — сообщили в Air Astana.
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