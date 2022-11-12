Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Очередное фото на страничке казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в Instagram вызвало целую бурю эмоций у подписчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Певец вот уже третий пост подряд снабжает фото и видео в необычном для себя имидже — с бородкой.

Фанаты, знавшие Димаша в образе милого парня, до сих пор пребывают в шоке и продолжают обсуждать его в социальной сети.

Свежее фото кумир миллионов прокомментировал коротко: "Morning", пожелав подписчикам доброго утра.

Некоторые фанаты вновь отметили, что Димаш на этом фото "сам на себя не похож".

Однако ещё больше пользователей соцсети выступили в защиту певца.

"Какие беспардонные комментаторы здесь собрались! Какое право вы имеете указывать, как выглядеть человеку? Когда женщина стрижёт себя под мужчину или наголо, вы думаете, это всем нравится? Когда носят километровые ногти, накачивают себя ботоксом, вам это идёт? Посмотрела бы я, если бы вам сказали, что вы плохо выглядите", — написала одна из поклонниц Димаша.

К ней присоединились восторженные комментарии.

"Отлично выглядишь. Мужчины, которым не идёт борода, — это обычно мужчины, которым не идёт вся голова. Мужчинам свойственно иметь растительность на лице в виде бороды, усов. Это нормально, сейчас в тренде. Ты всё тот же, с бородой или без. Говорят, что красивое лицо покроется морщинами, хорошие ноги рано или поздно начнут спотыкаться и гордая спина согнётся. И только доброе сердце, подобно солнцу, никогда не изменится и будет нести теплоту! Главное чтобы сердце твоё не черствело, оставалось таким, каким мы его знаем", — написала одна из подписчиц.

Другая рассуждает: разве изменился Димаш, отрастив бороду?

"Нет же, остался тем же неравнодушным, благородным и честным Гражданином Мира, имеющим свои приниципы и гражданскую позицию. Наоборот, имея чистые помыслы и светлую душу, страется своим творчеством и поступками сблизить народы, сделать все от него зависящее для того, чтобы на земле воцарился мир, не знали горя и несчастий люди и не страдали дети. "К новому образу мы должны привыкнуть, и привыкнем если тебе так комфортно", - пишут фанаты.

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Между тем, днём ранее на своей странице в Instagram он рассуждал о несправедливости войны и голода в мире. Мысли певца оказались созвучны его новому клипу, который тоже наделал шума в Сети.

А неделю назад впервые удивил подписчиков новым образом с бородкой, написав что находится дома, в Алматы и проводит время с друзьями за игрой в приставку.

Фанаты тогда разделились на два лагеря: одни похвалили новый имиж, другие писали, что быть бородатым Димашу не идёт.

Напомним, не так давно казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена внесли в список 500 самых влиятельных мусульман мира.