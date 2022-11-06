Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Кумир показался своим фанатам с необычной стороны.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал видео, где он с друзьями играет в приставку. Некоторых фанатов шокировал новый иммидж кумира с небрежной бородкой, передаёт BaigeNews.kz.

"Я прилетел в свой родной Казахстан, в Алматы. Ребята, вам еще слишком рано играть со мной. UFC — это не шашки", — подписал видео Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Подписчики в комментариях разделились на два лагеря. Одни пишут, что рады видеть Димаша любым, особенно если любимый певец отдыхает.

"Снова привет, неряха! Приятно видеть, как ты расслабляешься и улыбаешься"; "Какой он красивый. Никогда не думала что будет он мне так нравится с такими "зарослями" на лице", "Сила победителя у него в крови! Ох, Димаш, даже от " жестоких мужских игр" с твоим участием невозможно отказаться...Было интересно! Как хорошо, что ты показался нам.(Бородка изысканная!)".

Другим подписчикам новый образ знаменитого казахстанца не понравился.