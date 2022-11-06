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Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики
Кумир показался своим фанатам с необычной стороны.
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал видео, где он с друзьями играет в приставку. Некоторых фанатов шокировал новый иммидж кумира с небрежной бородкой, передаёт BaigeNews.kz.
"Я прилетел в свой родной Казахстан, в Алматы. Ребята, вам еще слишком рано играть со мной. UFC — это не шашки", — подписал видео Димаш.
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Подписчики в комментариях разделились на два лагеря. Одни пишут, что рады видеть Димаша любым, особенно если любимый певец отдыхает.
"Снова привет, неряха! Приятно видеть, как ты расслабляешься и улыбаешься"; "Какой он красивый. Никогда не думала что будет он мне так нравится с такими "зарослями" на лице", "Сила победителя у него в крови! Ох, Димаш, даже от " жестоких мужских игр" с твоим участием невозможно отказаться...Было интересно! Как хорошо, что ты показался нам.(Бородка изысканная!)".
Другим подписчикам новый образ знаменитого казахстанца не понравился.
"Умеешь ты навести шороху, Димаш", "Прости, Димаш. Но бородатый ты не очень", "Знаем, что ты в отпуске. По всей видимости, электробритва с парикмахером тоже", — пишут фанаты.
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