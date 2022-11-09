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  • Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира
inbusiness.kz Сегодня, 18:31
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Фото: inbusiness.kz

Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира

Казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена внесли в список 500 самых влиятельных мусульман мира, передает BаigeNews.kz. Об этом сообщило издание The Muslim 500

"Димаш Кудайберген - певец, автор песен и мульти-инструменталист с широким вокальным диапазоном от баса до сопрано. Он стал мгновенной сенсацией в Китае после выступления на популярном певческом шоу и с тех пор приобрел популярность, выиграв все крупные певческие награды в Китае, России и своей родной стране, Казахстане. Он известен своей благотворительной деятельностью в своей стране, и в его родном городе Актобе недавно объявили о создании музея, названного его именем", - говорится в сообщении.

Ежегодно, начиная с 2009 года, в свет выходит издание "500 самых влиятельных мусульман" (The Muslim 500), на страницах которого представлены самые выдающиеся мусульмане мира.

 

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#рейтинг #Димаш Кудайберген
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:31
64
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