Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира

Казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена внесли в список 500 самых влиятельных мусульман мира, передает BаigeNews.kz. Об этом сообщило издание The Muslim 500.

"Димаш Кудайберген - певец, автор песен и мульти-инструменталист с широким вокальным диапазоном от баса до сопрано. Он стал мгновенной сенсацией в Китае после выступления на популярном певческом шоу и с тех пор приобрел популярность, выиграв все крупные певческие награды в Китае, России и своей родной стране, Казахстане. Он известен своей благотворительной деятельностью в своей стране, и в его родном городе Актобе недавно объявили о создании музея, названного его именем", - говорится в сообщении.