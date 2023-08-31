Борьбу с "помогайками" усилят на вокзалах и в поездах в Казахстане

Совещание по вопросу пресечения незаконной деятельности посредников, содействующих безбилетному проезду пассажиров и провозу неоформленного багажа ("помогайки", "подсадчики") провели в АО "Пассажирские перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

Участники мероприятия разработали ряд решений по искоренению "помогаек".

"Будет усилен контроль наличия проездных документов у пассажиров, вырастет количество проверок в поездах. Максимально увеличат количество поездов, которые будут курсировать при сопровождении нарядов транспортной полиции. Продолжится работа по установке камер видеонаблюдения на железнодорожных вокзалах, что предоставит пассажирам дополнительный уровень безопасности. В должностные инструкции работников, связанных с обслуживанием пассажиров, включат ответственность за незаконную помощь третьим лицам в безбилетном проезде и перевозке неоформленного багажа", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Согласно статье 623 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" за безбилетный провоз пассажиров в поездах международного сообщения штраф составляет 7 МРП, в поездах внутриреспубликанского сообщения – 5 МРП.

С 2020 года сумма штрафа за перепродажу билетов в Казахстане составляет от 100 до 500 МРП (от 265 тысяч до 1,3 миллиона тенге).