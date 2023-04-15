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Бомжи на остановках и перебои с водой. На что ещё жаловались астанчане акиму
Аким столицы Женис Касымбек провёл встречу с жителями недавно разделённого района левого берега Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Проспект Кабанбай батыра ещё недавно проходил по центру Есильского района, а теперь по одну его сторону он заканчивается, а по другую начинается самый молодой район – Нура. По словам властей, по-новому карту столицы пришлось расчертить из-за бурного роста главного города страны. Каждому району досталось поровну – примерно по 20 тысяч гектаров.
Жители левобережья Астана на встрече с акимом задавали вопросы относительно проблем с водой и агрессивной застройки, благоустройства. А ещё о тёплых остановках, которые облюбовали бездомные.
"Для бичей. Сегодня сфотографирую. Вам могу показать эту остановку: это только для бичей", — сказал один из жителей города.
Задавали вопросы и относительно завышенных счетов за потребление электроэнергии.
"Были ошибки, что они не выставляли счета за определённый период. Потом выставили всё вместе – большую цифру. Конечно, это неправильно, такого больше допускаться не будет", - пообещал Женис Касымбек.
Встреча акима с населением длилась несколько часов. Отвечая на каждый вопрос, столичный градоначальник обещал во всём разобраться и всё решить.
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