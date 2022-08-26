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Бомбы в судах: итоги полицейской операции в Алматы Сегодня, 22:23
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Бомбы в судах: итоги полицейской операции в Алматы

Сообщения о заложенных в зданиях судов в Алматы и области бомбах оказались ложными. Об этом заявили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД уточнили, что в этом году полицейские выезжали по сообщениям о взрывных устройствах 140 раз. По ложным звонкам об акте терроризма возбуждено 101 уголовное дело.

"По сравнению с прошлым годом, по таким сообщениям на 68 процентов больше возбуждено уголовных дел. Из 101 только в 12 случаях дело прекращено за отсутствием состава преступления. С начала года за "минирование" осуждены 11 человек, шесть из них лишили свободы. В некоторых случаях "бомберы" находятся за границей", — уточнили в полиции. 

По мере получения данных от зарубежных партнеров через Генеральную прокуратуру РК инициируются международные следственные поручения в правоохранительные органы зарубежных стран. Такие поручения направлены в Россию, Швейцарию, Малайзию и Украину.

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#полиция #Алматы #бомба #терроризм
Сегодня, 22:23
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Журналист

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