Большой схрон оружия обнаружили в Конаеве

Фото: polisia.kz

Сотрудники полиции и ДКНБ по Алматинской области обнаружили схрон оружия в лесополосе у Конаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Внутри китайской сумки находились два винчестера калибра 12 мм, нарезной карабин калибра 223 Rem, двуствольное обрезанное охотничье ружьё калибра 16 мм и одноствольное обрезанное ружье", - говорится в сообщении.

Также изъяты газовый пистолет, две боевые гранаты, железный ящик с 440 патронами калибра 7,62 мм, бронежилет и многое другое.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП города по части 3 статьи 287 УК РК. Назначены необходимые экспертные проверки, ведётся следствие.





