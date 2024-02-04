Больше не блондинка: Ксения Собчак кардинально сменила имидж

В сети бурно обсуждают новый имидж известной российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак, передаёт BaigeNews.kz.

На этот раз Ксения Анатольевна удивила подписчиков ещё больше, чем нарядом на скандальной "голой вечеринке" Ивлеевой. Вечная "блондинка в шоколаде" — Собчак перекрасила волосы в тёмный цвет.

В новом образе на Ксении: коричневое пальто, шоколадная блуза с цветочным принтом и очки прозрачной оправой. Довершает образ — укладка и лёгкий макияж с акцентом на глаза.

"Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела — стала! Как вам?", — подписала фото телеведущая.

В комментариях пользователи удивились новому имиджу, сравнив Ксению с Людмилой Прокофьевной из "Служебного романа". Некоторые подписчики даже отметили, что новая причёска известной всем "уже не блондинке" очень идёт. Были и те, кто потребовал запретить звёздам использовать фильтры и "фотошоп". А некоторые попросили Ксению вернуть прежний образ, к которому все успели привыкнуть.

Напомним, в конце прошлого года Ксения Собчак поучаствовала в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой. Для такого необычного выхода в свет блондинка выбрала прозрачное платье с принтом в виде шипов розы. Позже участники вечеринки извинились за "неуместный эпатаж".