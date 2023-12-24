Блогер Ивлеева извинилась за скандальную "голую вечеринку"

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала извинения за вечеринку Almost Naked ("почти голый"), прошедшую в московском клубе "Мутабор". Она пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщает News.ru, на вечеринке были замечены певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), а также журналисты, среди которых — Ксения Собчак. Кроме того на шоу пришли блогеры, стилисты и другие представители творческого бомонда России.

На пояснице Ивлеевой было колье с бриллиантами и крупным изумрудом стоимостью 23 млн рублей. Киркоров, Билан и Лолита нарядились в костюмы из прозрачной сетки, а Собчак выбрала прозрачное платье с принтом в виде шипов розы.

Самым обсуждаемым костюмом стал наряд рэпера VACIO: из одежды на нём был только носок от Balenciaga. После мероприятия он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф за пропаганду ЛГБТ, которое в РФ запрещено.

Словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тысячи человек, которым были разосланы рекомендации по дресс-коду, которые они интерпретировали сами. Арестованного на 15 суток рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на мероприятие в одном носке, она охарактеризовала как "молодого музыканта, импульсивного как в своем творчестве, так и в поступках", который как "горячая голова не всегда отдает им отчет". По её словам, он был предупрежден, что пройти в таком даже на закрытое мероприятие недопустимо, но музыкант решил взять такую ответственность на себя.

Ивлеева также сказала, что было неуместным снимать видео с этой вечеринки.