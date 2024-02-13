Больше месячной нормы осадков выпало в Астане

В Астане с начала февраля выпало более 22 мм осадков, что больше месячной нормы на 5 мм. Коммунальные службы уже вывезли из города более 1,1 миллиона кубометров снега и продолжают работать в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

В столице несколько дней шёл обильный снег, сопровождавшийся буранами.

"Из-за дождя и резких перепадов температур на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Коммунальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме: как по вывозу снега, так и по очистке дорог и тротуаров от наледи, посыпке реагентами (песко-соляной смесью). За прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы почти 38 тысяч кубометров снега, или более 2,7 тысяч большегрузов. С утра в снегоуборочных работах по городу задействовано свыше 2,4 тысячи дорожных рабочих и около 1,5 тысячи единиц спецтехники", - уточнили в акимате.

Всего с начала зимы на снежные полигоны вывезли более 4,4 миллиона кубометров снега.