Больше хлора будут использовать при очистке воды в Экибастузе
Сегодня, 08:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
131Фото: setafi.com
Экибастузцев предупредили, что водопроводную воду будут хлорировать сильнее. Это связано с паводками, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.
Горожан просят предварительно кипятить или отстаивать воду из-под крана.
"В связи с паводком и повышением мутности воды, в профилактических целях, увеличена доза хлора в водопроводных сетях города. В этот период рекомендуем употреблять воду после предварительного отстаивания и кипячения", - сообщили в ГКП "Горводоканал" города Экибастуз.
До этого многие горожане жаловались, что водопроводная вода стала мутной.
Самое читаемое
- Суд вынес постановление в отношении адвоката Бишимбаева
- Теперь они начали друг друга топить – адвокат Уразбахова
- Женщина оставила своих детей одних дома и уехала в круиз
- Вы хотели меня засадить: Бишимбаев рассказал о сговоре Байжанова с его бывшей женой
- Фотографии Нукеновой с телесными повреждениями на отдыхе приобщили к делу