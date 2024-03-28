Больше 44 миллионов звонков от мошенников заблокировали в Казахстане - МВД РК

Свыше 3,5 тысяч фактов интернет-мошенничества произошло с начала 2024 года в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Жители страны отдали преступникам больше 4 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Статистику привел в Службе центральных коммуникаций начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Сүйінбай. По его словам, но одним из самых распространенных способов обмана людей в интернете стала онлайн-торговля. Разместившись на популярных площадках, злоумышленники могут требовать за услугу или товар предоплату. Это должно стать для покупателя опасным сигналом.

"В этом году зарегистрировано свыше тысячи таких преступлений. Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо, во-первых, пользоваться проверенными сайтами объявлений. Во-вторых, договориться об оплате после получения товара. И в-третьих, убедиться, что товар действительно существует, к примеру, по видеозвонку", - рекомендует Жандос Сүйінбай.

Еще один способ обмана – звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и других госорганов, рассказал представитель МВД. Так называемые фрод-звонки, совершаются из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Пресечено больше 44 миллионов таких вызовов.

"Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный "страховой" счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег. Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды СМС-уведомлений. Таким образом, сами граждане обходят все меры безопасности, используемые банками", - отметил представитель ведомства.

В конце прошлого года только в столице правоохранители обнаружили четыре мошеннических сall-центра. Их работники звонили на номера операторов связи ближнего и дальнего зарубежья. На изъятых ноутбуках обнаружены установленные приложения для удаленного доступа к другим устройствам, таблицы в формате Еxcel содержащими ссылки на фишинговые сайты, приложения для изменения IP-адресов.