Больше 40 лет ждем: карагандинские пловцы срочно нуждаются в новом бассейне

Карагандинские спортсмены, занимающиеся водными видами спорта просят у руководства области полноценный пятидесятиметровый бассейн, отвечающий международным стандартам. Помимо этого в регионе не хватает более 70 бассейнов длиною 25 метров. Сколько денег нужно на строительство нового объекта и что говорит аким области по этому поводу, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Плавательный бассейн в Караганде был самым первым в Казахстане. Этот объект появился в городе с открытием Дворца спорта им. Нуркена Абдирова в 1958 году. Тогда он соответствовал всем нормам. Но с тех пор прошло 65 лет. Сейчас все республиканские и международные соревнования проходят в пятидесятиметровых бассейнах, то есть в чашах олимпийского стандарта.

При этом важно отметить, что в регионе очень много пловцов. В 2022 году в Карагандинской области водными видами спорта занимались 1 205 человек, а в 2023 году 1 274 спортсмена. Это только в государственных спортивных школах, где дети занимаются бесплатно. Помимо этого есть еще платные секции.Так что спрос и потребность в бассейнах здесь большая.

"Потребность составлена согласно СНиП РК 3.01-2013 на 1 тысячу человек общего пользования 20-25 кв.м зеркала воды. Небоходимсоть для населения области составляет - 28 345 кв. зеркал воды. Факический имеется – 7011 кв. м зеркал воды, допонительная потребность крытых плавательных бассейнов составляет – 21 334 кв.м зеркал воды, это 73 единиц 25-метровых бассейнов", - сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Получается на данный момент область покрывает только четверть всей потребности. И тут речь идет только про 25-метровые бассейны. При этом 50-метрового бассейна карагандинские спортсмены ждут вот уже более 40 лет.

"Эта проблема стоит уже очень давно. Было начато строительство 50-метрового бассейна, который обещали сдать еще в 1980 году, но потом его заморозили из-за нехватки средств. В конце концов, это здание передали церкви Грейс. Потом было начато строительство бассейна на Юго-Востоке Караганды, в одном из зданий КарГУ. Но его тоже заморозили, так и не достроив бассейн. И мы всё ждём, когда наконец эта проблема решится, но пока никаких сдвигов нет. Я неоднократно поднимала этот вопрос после наших успешных выступлений на международных соревнованиях. Нам ведь устраивают встречи и брифинги, где постоянно этот вопрос звучит, но пока дело с мёртвой точки не сдвигается", - говорит Заслуженный тренер РК Наталья Манохина.

Наталья Манохина за свою почти пятидесятилетнюю карьеру воспитала сотни спортсменов-пловцов. А с 2007 года начала работать со спортсменами с ограниченными возможностями. Сейчас она тренирует паралимпийцев. Среди ее подопечных есть первая в Казахстане Чемпионка мира по параплаванию, мастер спорта международного класса Наталья Звягинцева.

"В плавание пришла в 2009 году, вот уже 14 год занимаюсь. Сейчас мне 47 лет. Люблю плавать. Но в нашем бассейне для инвалидов нет условий. Я - колясочница, и меня поднимают на руках до второго этажа. Потому что нет приспособлений для того, чтобы облегчить это положение. Поэтому меня ребята поднимают. Всегда ищем ребят, которые бы помогли мне. Это очень тяжело. Что касается самого бассейна и подготовки к соревнованиям, с этим у нас тоже проблемы. Потому что все крупные соревнования проходят в 50-метровый бассейнах, а у нас он 25-метровый. Очень тяжело потом с 25-метрового приходить на старт сразу на полтинник. Да и дорожек у нас мало, потому как желающих поплавать очень много. Иногда приходится ютиться нам всем на одной дорожке. А ведь помимо нас есть же прыжки в воду, водное поло. Мы все в одном бассейне тренируемся. Нам очень нужен 50-метровый бассейн, потому что все соревнования проходят на таких. Мы перед соревнованиями не всегда можем позволить себе проходить сборы в других городах. И приходим уже на старт без растяжки и разминки на 50-метровом бассейне", - говорит Наталья Звягинцева.

Школа инвалидного спорта в Караганде начала развиваться в 2003 году. За 20 лет в регионе появились множество чемпионов и призеров международных соревнований. Несмотря на нехватку бассейнов, представители водных видов спорта показывают хорошие результаты. Но эти результаты могли быть еще лучше, если бы были созданы все условия, говорит парапловец, мастер спорта международного класса, серебряный призер ІІІ Азиатских игр Сергей Кинах.

"Я занимаюсь олимпийским спортом спорте с 15 лет, уже 16 лет получается. Мы нуждаемся в 50-метровом бассейне. Во-первых, это совсем другая работа, то есть другая длина. Можно плавать без поворота. А у нас мало того, что бассейн короткий, плюс еще дорожек мало, а людей много. Я тренируюсь пять дней в неделю по два часа. Но кроме нашего есть и другие виды спорта, поэтому тренируемся строго в определенное время. Часто бывает такое, что у нас сборов, которые должны проходить перед соревнованиями на 50-метровом бассейне попросту не бывает. Все это из-за отсутствия такого бассейна в городе. И поэтому когда мы едем на какие-то турниры международные или республиканские, чувствуем большую разницу в подготовке. Нам тяжелее плыть и дышать, поэтому тяжело адаптируемся. Хотелось бы и нам такого бассейна. Это же благотворно повлияет на развитие массового спорта. И мы с завистью смотрим на большие бассейны в других городах, там группы большие приходят и занимаются полноценно. А мы давно ждем своего такого сооружения", - говорит Сергей Кинах.

Каждый раз после крупных соревнований, когда проходит чествование победителей, призеров и чемпионов по водным видам спорта поздравляет руководство области и города. И каждый раз на пресс-конференциях спортсмены, и тренеры поднимают этот вопрос. Но пока толку мало, говорят парапловцы.

"Плавание в нашем 25-метровом бассейне и 50-метровом это две большие разницы. Представьте, что вы футболистов тренируете всё время в зале, а на игру выпускаете на большое поле. И как они себя будут чувствовать? Примерно то же самое и с нашими пловцами происходит, потому что работа совсем другая. На паралимпийских играх в 2020 году в Токио, у нас девочка заняла 7-е место. Только из-за того, что она во время старта очень глубоко ушла под воду. А почему? Потому что наши тумбочки не соответствуют международным стандартам. И хотя мы перед соревнованиями много отрабатывали во время сбора старт, но всё равно вот этого навыка не хватило. Она проиграла старт и потом всю дистанцию догоняла, а вторую половину она проплыла лучше троих спортсменов. То есть она могла быть если и не третьей, то хотя бы четвертой на паралимпийских играх", - говорит тренер Наталья Манохина.

Эта проблема касается не только парапловцов, но в целом всех, кто занимается водными видами спорта в Караганде. Например, спортсменам по прыжкам в воду приходится делить бассейн одновременно с ватерполистами. Несмотря на то, что водное сооружение и так маленькое, его делят на две части во время тренировок.

"Нам приходится делиться бассейном с водным поло. Нам в основном, конечно, нужна глубокая часть. Но все же в таких условиях очень сложно работать. Потому что мы свои голоса упорно надрываем, и дети нас практически не слышат. Так как на второй части бассейна все время слышны свистки тренеров водного поло. Но они тоже тренируются, ничего мы не можем сказать друг другу. А стоять прямо у борта мы тоже не можем, потому что до конца тренировок я вся мокрая буду. И других условий просто нет, потому что у нас один спортивный бассейн, который более или менее соответствует каким-то стандартам", - говорит тренер по прыжкам в воду Наталья Серова.

Параметры карагандинского бассейна не полностью соответствуют международным стандартам. Особенно по прыжкам в воду. Ведь эти требования давно устарели. Наталья Серова сама с 7 лет занималась прыжками в воду в этом же бассейне. Сейчас ей 62 года. И за это время оборудование не менялось вовсе.

"Наши трамплины и вышки соответствуют международным стандартам, но они не соответствуют тем параметрам, при которых проходят соревнования. Взять ту же вышку. Вот здесь у нас высота 7 метров. А ребята на соревнованиях прыгают с 10 метров. А нам практически здесь её ставить некуда. А когда едем в Алматы или Астану, нашим ребятам приходится переносить прыжки с 7 метров на 10-ку. Для детей это тоже страх и стресс. Ну а куда деваться? Потому что по международным правилам они должны прыгать 10 метров. Нам приходится просто в этих условиях тренироваться, потому что другого ничего нам предложить нигде не могут. У нас если есть бассейны, то они только для плавания и мелкие, глубина совсем не такая, какая нужна. У нас же здесь по прыжкам должно быть, как минимум 4 метра. Вот здесь во дворце спорта под семёркой 4 метра, а под десяткой должно быть 5 метров. Но здесь его просто никак невозможно переоборудовать в том плане, что его не углубишь", - говорит Наталья Серова.

Помимо самого бассейна прыгуны в воду должны отрабатывать свои навыки в сухом бассейне и на батутах. Но ни того, ни другого во Дворце спорта нет.

Как говорят все тренеры в один голос, Караганде необходим бассейн международного стандарта. То есть это обязательно должна быть отдельная, прыжковая яма, должны быть 2 бассейна: один соревновательный с трибунами и один разминочный. Пусть даже он будет не 50-метровый, а 25-метровый. Это необходимо для того, чтобы спортсмены могли проводить соревнования самого высокого уровня.

Власти знают об этой проблеме. Но для этого нужны огромные средства, говорит аким Карагандинской области Ермаганбет Булекбаев.

"На самом деле мы проект уже разработали. Но он достаточно дорогостоящий. Для строительства нужно больше 16 миллиардов тенге. Мы долго выбирали место для данного объекта. В итоге рассмотрели место рядом с триатлон-парком. Будем теперь смотреть на возможности бюджета. Так как проект большой, надо сопоставить возможность и желание. Понимаем, что бассейн нужен, но сейчас выделить из областного бюджета 16 миллиардов мы не можем, это достаточно большая сумма. Мы еще изучим этот вопрос", - сказал аким Карагандинской области.

Караганда – единственный крупный город в Казахстане, где нет большого бассейна. Хотя в регионе немало именитых спортсменов. И все они очень ждут и надеются, что в ближайшие годы их мечта сбудется.

Фото и видео: Айжан Ныгметжан.