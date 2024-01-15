Больше 21 тысячи этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году

В 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 21 325 этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Всего по информации ведомства, с 1991 года в республику вернулись 1 млн 128,3 тыс. этнических казахов.

"Более половины кандасов, прибывших в Казахстан в прошлом году, являются выходцами из Узбекистана, 21,5% – из КНР, 10,2% – из Монголии, 9,2% – из Туркменистана, 6,8% – из России и 2% – из других стран. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 32,4% среднее специальное образование, 44,3% общее среднее образование и 8% не имеют образования", - говорится в сообщении.

Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

В 2023 году различные меры поддержки были оказаны 2126 кандасам. В частности, 735 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 2126 человек, а 694 кандасам были субсидированы жилищные расходы.