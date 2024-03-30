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Большая вода в Карагандинской области: полицейские обратились к жителям

Сегодня, 14:31
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Карагандинской области обратились к жителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

На особом контроле у полиции находятся 10 участков автодорог республиканского, областного и местного значения, где произошёл перелив талых вод. Дороги перекрыты со стороны Караганды по направлению к Балхашу, вблизи посёлка Аксу-Аялы. Переливы имеются таже на дорогах от посёлка Топал в направлении Улытауской области, а также в направлении посёлка Ботакала, возле села Петровка.

По направлению к Каркаралинску, через посёлок Ботакала имеется объездная дорога через территорию Павлодарской области. На учазанных участках сотрудники полиции несут службу в усиленном формате. 

"По области в перекрытии дорог задействовано 86 человек личного состава ДП области и 42 единицы автотранспорта. На автодорогах области скопилось около 350 легковых, 320 грузовых и 26 единиц общественного транспорта, а также свыше трёх тысяч водителей и пассажиров. Сотрудники ДЧС и полиции принимают меры по ликвидации опасности.  Обращаемся к жителям и гостям Карагандинской области с просьбой воздержаться от дальних поездок", — сказал начальник УМПС ДП Карагандинской области Каирбек Шакенов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)

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