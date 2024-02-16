Большая вода может затопить 36 населённых пунктов Актюбинской области

Меры по борьбе с паводками обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Актюбинской области.

Аким региона Асхат Шахаров объехал микрорайоны, жилые массивы Актобе — Москва, Береке, Есет батыр — осмотрел состояние канав, проинспектировал работу по очистке территорий от снега.

Затем на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС ему рассказали о подготовке к паводкоопасному периоду.

По словам руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Нургали Жунусова, на особом контроле находится 36 населённых пунктов, где проживает более 11 тысяч человек, относящихся к зоне возможного подтопления.

В результате проведённой совместной работы акимата и ДЧС минимизирована угроза в 21 населённых пунктах. Подготовлены силы и средства службы гражданской защиты: в общей сложности это 1 638 человек, 350 единиц техники, 66 плавсредств и 232 мотопомпы. Также подготовлен запас горюче-смазочных и инертных материалов.

Аким города Азамат Бекет сообщил о противопаводковых мероприятиях в Актобе. С первого февраля активно очищаются ливнёвки, каналы от снега и льда. Задействованы специально созданные бригады, а также подрядные организации.

"В целом на предотвращение половодья из местного бюджета выделено 400 миллионов тенге, конкурсом определён подрядчик. Половина этих средств направлена на противопаводковые меры, вторая половина — на работы по откачке талой и дождевой воды, — сказал аким города.

Он добавил, что все службы готовы к предупреждению чрезвычайных ситуаций нынешней весной. Аким области Асхат Шахаров поручил усилить снегоуборочные работы, чтобы снизить риск паводка.

"Жители пригорода не должны пострадать от большой воды. Мы не имеем права допустить человеческие жертвы или повреждения имущества. Как вы знаете, в некоторых дачных массивах, домах, не имеющих статус ИЖС, люди проживают круглый год, порой там строятся целые коттеджи. Чтобы избежать затопления этих строений, необходимо заранее провести соответствующую работу. Мы посетили ряд жилых массивов. В этом году выпало много снега, соответственно, увеличились объёмы выделяемых средств на очистку территорий. Вывоз снега — первостепенная задача", — сказал глава региона.

Весной 2022 года реки Каргалы, Илек и Жинишке в Актобе вышли из берегов, создав опасную ситуацию. Четыре садоводческих коллектива оказались затопленными, жителей эвакуировали. Местами смыло дорожное покрытие.

Как выглядел Актобе после потопа — в фоторепортаже BaigeNews.kz.

В одном из затопленных районов Актобе девочка провалилась в арык с водой и едва не утонула. Увидевшие её несколько сотрудников фитнес-центра бросились на помощь и спасли подростка.

В 2023 году талые воды затопили десятки домов в Актюбинской области, физкультурно-оздоровительного комплекса и кафе в посёлке Кобда.