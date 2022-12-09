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Сегодня, 17:27
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23Фото: almaty.tv
Большая часть бюджета Алматы пойдёт на зарплаты учителей, врачей и соцподдержку в 2023 году
Бюджет города Алматы на 2023 год составляет 1 трлн. 258,2 млрд. тенге, передаёт BaigeNews.kz.
776,6 млрд. тенге предусмотрено на оплату труда учителей, медработников, закуп вакцин, социальную поддержку населения. 230 млрд. тенге - на финансирование инфраструктурных проектов. 207,2 млрд. тенге - на бюджетные изъятия. 21,4 млрд. тенге - на обязательства в рамках ГЧП и погашение гос.долга. 22,5 млрд. тенге - на пополнение резерва акима города Алматы
Прогноз налоговых поступлений на 2023 год в Алматы составляет 1,095 трлн тенге.
Алматы остаётся основным донором бюджета страны, за уходящий год из Алматы в госбюджет поступило 3,6 трлн. тенге, 75% из них в республиканский.
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