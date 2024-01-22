Больничные листы будут оформлять только в электронном виде в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Больничные листы больше не будут выдавать на бумаге в Казахстане. Это упростит жизнь и гражданам, и работодателям, передаёт BaigeNews.kz.
О новшествах сообщил вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.
Лист нетрудоспособности можно будет найти в сервисе eDensaulyq на портале и в мобильном приложении eGov.kz.
"В этом году мы полностью исключили бумажные больничные листы, так называемые синие бланки. Факты об открытии больничных листов будут передаваться в электронном виде работодателю с согласия гражданина. Если раньше работодатель узнавал, что работник заболел, только постфактум, то есть больничный лист приносили, когда работник выходил на работу, то теперь мы будем оповещать в момент открытия или продления больничного листа", – рассказал вице-министр.
Он уточнил, что полностью переработан бизнес-процесс. У работодателей не будет необходимости подписывать обратную сторону больничного листа на бумажном носителе. Всё будет вестись только в электронном формате.
"Это удобно как для гражданина, которому нет необходимости приходить в поликлинику, чтобы получить бумажный больничный лист, так и для работодателя, так как сведения полностью будут доступны в электронном виде", – заключил Есенбаев.
Самое читаемое
- Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти
- После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса
- Боксёр из Казахстана одолел "Бомбардировщика"
- Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии
- Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус