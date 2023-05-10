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pokeda.ru Сегодня, 14:27
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Сегодня, 14:27
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Фото: pokeda.ru

Болгария лишила "золотых паспортов" четверых казахстанцев

После отмены "золотых паспортов", выдаваемых взамен на инвестиции, Болгария лишила гражданства 17 человек, в том числе четверых казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.bg

Это произошло после того, как местный парламент проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов". С началом действия закона госагентство нацбезопасности начало проверки на наличие основания для лишения гражданства кого-либо из тех, кто получил его по отменённой схеме.

Так, после проверки, проведённой по указу вице-президента страны, власти закрыли 161 дело. Исполняющий обязанности министра юстиции Болгарии Крум Зарков заявил, что гражданства вместе с казахстанцами лишились четыре инвестора из Египта, трое из Китая, двое из Пакистана, четверо из России и один из Иордании.

Ранее власти Болгарии сообщали, что в ряде случаев лица, получившие гражданство по проекту "золотых паспортов", не внесли предусмотренные условиями инвестиции. Отмечается, что за последние четыре месяца службы нацбезопасности назначили дополнительные проверки тысячи дел по инвестиционным паспортам.

        

    

    

                


        
        

    
    
    
    
        
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                Сегодня, 14:27            
            

                
                
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