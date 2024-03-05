Более восьми тонн цветов ввезли в Казахстан за год

Все больше цветов завозят в Казахстан импортёры. В Бюро нацстатистики рассказали, красота из каких стран радует глаз в магазинах, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году Казахстан импортировал 8 278 тонн срезанных цветов и бутонов, на общую сумму 61 миллиона долларов. Для сравнения в 2022 году импорт цветов в денежном выражении составил более 46 миллионов долларов (6 832 тонны).

В прошлом году цветы были ввезены из 52 стран мира, в основном из Европы, Южной Америки и Африки.

Крупнейшими поставщиками стали: Эквадор – 4 913 тонн, Нидерланды – 1 633 тонны, Кения – 635 тонн и Колумбия – 488 тонн.