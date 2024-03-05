Более восьми тонн цветов ввезли в Казахстан за год
Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54Сегодня, 16:54
76Фото: pxhere.com
Все больше цветов завозят в Казахстан импортёры. В Бюро нацстатистики рассказали, красота из каких стран радует глаз в магазинах, передаёт BaigeNews.kz.
В 2023 году Казахстан импортировал 8 278 тонн срезанных цветов и бутонов, на общую сумму 61 миллиона долларов. Для сравнения в 2022 году импорт цветов в денежном выражении составил более 46 миллионов долларов (6 832 тонны).
В прошлом году цветы были ввезены из 52 стран мира, в основном из Европы, Южной Америки и Африки.
Крупнейшими поставщиками стали: Эквадор – 4 913 тонн, Нидерланды – 1 633 тонны, Кения – 635 тонн и Колумбия – 488 тонн.
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