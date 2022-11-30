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Более тысячи редких ёлочных игрушек собрала актриса из Петропавловска
Они будут представлены на новогодней тематической выставке в Северо-Казахстанском областном театре драмы имени Николая Погодина в Петропавловске в декабре, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"У нас уже вовсю идёт подготовка к праздничным представлениям, и экспозиция будет одной из главных фишек обширной программы, которая стартует 24 декабря. А завершится 6 января, — рассказал художественный руководитель Погодинки Тимур Каримжанов. — Сейчас я работаю над сказкой "Скоморохи против Несмеяны". Премьера уже через три недели. А пока последние штрихи… Начнётся действо с утренника. Детей ждёт интермедия "Новогодние забавы" с участием Деда Мороза, Снегурочки, кикиморы, шутов и других интересных персонажей. Над ней работал актёр и режиссер Ярослав Чумак. А продолжится представление уже на сцене. Мы постарались задействовать всё пространство театра, будет две фотозоны, усилит эмоции LED-экран. Шутокомедия "Скоморохи против Несмеяны", думаю, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Постановка рождалась из двух разных пьес современных авторов — Владислава Панфилова и Анны Богачевой. Сделали акцент на искромётном юморе".
Ностальгия
Отдельного внимания заслуживает выставка новогодней игрушки советской эпохи. Такого в Погодинке точно не было! Идейным организатором и вдохновителем экспозиции стала актриса театра, организатор сельских гастролей, коллекционер Марина Залевская.
Фото героя
"Всего лишь хрупкое стекло, а сколько в нём воспоминаний", — говорит о своей коллекции Марина.
По её словам, идея заняться коллекционированием пришла к ней после того как случилось несчастье.
"Сгорел в торговом центре мой отдел. Немного занимаюсь предпринимательством. До случившегося закапризничала и не захотела наряжать дома ёлку. Унесла все украшения в отдел. И, видимо, наступающий Новый год на меня обиделся — пожар случился 31 декабря… Я плакала как ребёнок. А сейчас думаю, что нет худа без добра. Из состояния печали выходила тогда с помощью техники, рекомендованной одним психологом — смотрела свои детские снимки, где счастлива, занялась коллекционированием. Это давало аналогичный эффект. Нашла у себя дома в закромах несколько старых игрушек советской эпохи, потом рассказала об идее своим друзьям, коллегам, родственникам, знакомым. Нигде никаких объявлений не выкладывала в соцсетях. Без этого отлично сработало сарафанное радио. Первой откликнулась подруга моей мамы и отдала сразу восемь игрушек. За первый месяц удалось собрать 140 штук. А дальше люди с радостью и благодарностью отправляли мне игрушки коробками, радуясь, что они обретут вторую жизнь, ведь до этого пылились в гаражах и подвалах".
Антистресс
Кстати, Марина быстро пришла в себя именно благодаря своему новому занятию.
"Такая радость в душе была. Будто заново оказалась в своем детстве и вспомнила, как в далеком прошлом мы весело и дружно с семьёй наряжали елку, накрывали столы, а после полуночи шли поздравлять своих соседей. Думаю, такие же эмоции нахлынут и на тех, кто решит посетить выставку. Есть большое желание делиться этими эмоциями с людьми, а не заниматься накопительством, как Плюшкин".
Фото героя
Сейчас в коллекции Залевской больше тысячи игрушек советской эпохи, среди них есть и редкие, 1936-го года выпуска. Собрать такое количество удалось всего за год. А ещё Марина научилась их реставрировать:
"Смотрела уроки на You Tube. Их много в открытом доступе. Использовала в основном материалы для ногтей, коктейльные трубочки, клей ПВА, салфетки. Например, "снегирей" отреставрировала с помощью манной крупы"
Многими игрушками коллекционер гордится:
"У меня есть редкая игрушка — малютка. Её размер равен фаланге большого пальца. Еще одна настоящая находка — чайничек 40-50-х годов. Особую ценность представляет и заяц из сказки на прищепке 60-70-х годов. Есть ещё гирлянды бусы, стеклярусы, две советские звезды, искусственная елка, изготовленная в 1979 году. А ещё я горжусь игрушками-пеленашками с мастиковыми лицами. Когда я выложила их фото в социальные сети, сразу же нашлось немало желающих их купить", — замечает собеседница.
Фото героя
Солидную часть в коллекции занимают и игрушки-великаны.
"Они называются кремлевскими. Такими обычно украшали общественные ёлки в сельских клубах и городских домах культуры. Кремлевская ёлка, конечно, ими тоже украшалась", — продолжает коллекционер.
У Марины есть великаны: "еловые шишки", "орех", "яблоко", "сова", "солнце". Кстати, автору коллекции теперь и подарки на праздники дарят соответствующие — ёлочные игрушки с личной подписью и фото актрисы. Дорожит коллекционер и игрушкой в виде шара. Говорит, что в семье она появилась ещё до её рождения. Есть и много сосулек, которые символизируют хрущёвскую оттепель. Также на выставке будут представлены и большие фигурки Деда Мороза и Снегурочки, которые изготавливались из пластмассы и ставились обычно у подножья ёлки.
Рассказывая об идее выставки, Марина замечает, что ей не хотелось делать того, что до неё делали другие коллекционеры — выставлять экспонаты под стекло. По её задумке, каждый из зрителей сможет не только посмотреть, но и поучаствовать в выставке. То есть она интерактивная:
"Я помню — и, думаю, помнят все дети советского и перестроечного времени, — как клеили цепочки из цветной бумаги и потом украшали ими свои комнаты, актовые залы и елки к Новому году. Почему бы не вспомнить, как это делается? Каждый сможет вписать свое имя, или даже имена всей своей семьи, в эти полосочки-колечки и сделать из них цепочку. И цепочка будет расти. А потом она украсит символичную ёлку дружбы. Такое название получила локация, где будет стоять живая ёлка, лежать полоски из цветной бумаги и клей. Когда в мире происходят непростые события, важно быть друг другу ближе и создавать атмосферу чуда. Для этого не нужно много денег или какие-то усилия, достаточно лишь немного фантазии и новогоднего настроения. Также всех будет ждать мешок желаний. Мимо точно ни один посетитель не пройдёт. Ведь всем хочется, чтобы под Новый год мечты сбывались. Желание точно исполнится, если свою заветную записочку поместить в этот волшебный мешочек".
Также Марина рассказала, что выставка будет состоять из 12-ти, по количеству месяцев в году, тематических композиций. Будет уголок, посвященный дискотеке 80-х. Здесь собрано порядка сорока шаров в стиле диско. Также нашлось место в выставке таким композициям, как "Океан", "Зверинец", "Птичник", "Грядка". По самим названиям уже можно понять, что зрителей ждет. Интересно будет посмотреть и на локацию, посвященную новогодним открыткам того времени.
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