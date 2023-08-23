Более тысячи медработников подготовят для сельских больниц в Казахстане

В стране по поручению Президента строятся новые больницы и модернизируются имеющиеся. Однако остро стоит проблема нехватки кадров для всех этих объектов, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения РК.

В части обеспечения объектов сельского больниц кадрами, по информации Минздрава, планируется подготовить 1100 медработника: в 2023 году – 600 человек и в 2024 году – 500 человек.

"При этом, следует отметить, что общая потребность в медицинском персонале составила порядка 16 тысяч человек, даже с учетом имеющихся переходящих кадров дефицит на текущий момент составляет порядка семи тысяч человек. То есть на сегодняшний день обеспеченность медицинским персоналом будущих больниц составляет 56,5 процентов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что для решения этой проблемы будут построены университетские больнцы, которые должны обеспечить необходимыми кадрами остальные многопрофильные больницы. Соответствующее поручение Минздраву дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая в прошлом году с посланием народу Казахстана.

"Данная этапность позволит оптимизировать бюджетные расходы, учитывая ограничения по проектам государственно-частного партнерства, займам и гарантиям правительства", - отметили в ведомстве.

По информации Минздрава, на сегодня на разных стадиях проработки находятся шесть проектов университетских клиних. Также в целях увеличения количестве медицинских кадров в этом году на резидентуру будет выделено 2,5 тысячи грантов.

Ранее мы сообщали о том, как министерство здравоохранения исполняет поручения Главы государства об обеспечении населения страны качественной медицинской помощью, данные в послании народу Казахстана год назад.