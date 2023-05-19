Более трёх тысяч нарушений выявили в казахстанских колониях с помощью видеонаблюдения

Фото: polisia.kz

Сейчас в пенитенциарных учреждениях установлено более 22 тысяч видеокамер. По данным МВД, это полностью исключает наличие "слепых зон", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3 402 нарушения режима содержания. А за весь прошлый год 2 779 нарушений. Выявлено четыре канала проникновения запрещённых предметов. Пресечено 79 конфликтов и девять групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и три побега", - говорится в сообщении.

При этом за год количество жалоб содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников сократилось в четыре раза.

Вместе с тем, несмотря на то, что видеонаблюдение в учреждениях ведётся для улучшения положения осуждённых, они вывели из строя 293 камеры. В отношении нарушителей наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причинённого ущерба, начато 49 досудебных расследований.

Видеонаблюдение имеет систему искусственного интеллекта, позволяющую не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение путём визуального осмотра территории оператором. В комитете УИС создан ситуационный центр, где транслируется видео из всех пенитенциарных учреждений страны. Это позволяет контролировать жизнедеятельность колоний и реагировать на нарушения не только на региональном уровне, но и на уровне комитета. Для надзирающих прокуроров обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений.