- Более 720 тысяч казахстанцев получают соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца 09:49 52
- Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и Центральной Азии 09:32 128
- Более трёх тысяч нарушений выявили в казахстанских колониях с помощью видеонаблюдения 09:06 194
- Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Китай" 08:57 296
- Наводнение в Италии унесло жизни 13 человек, тысячи эвакуированы 08:30 289
- Рафаэль Надаль планирует уйти из тенниса после 2024 года 07:48 323
- Бронзовый казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области 06:55 493
- В Усть-Каменогорске под женщиной обрушился балкон 05:49 532
- Сколько заработала Елена Рыбакина на турнире в Риме 04:23 509
- Слухи об отмене жилищных выплат полицейским опровергли в МВД РК 03:46 458
- Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома 02:31 600
- В нескольких районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа 01:15 454
- Ребёнка придавила дверь подъезда в многоэтажке Алматы 00:02 1020
- Пациенты павлодарского наркодиспансера прекратили голодовку 18.05.2023 472
- Подозреваемых в насилии над беременной оправдали в Караганде 18.05.2023 643
- Школьник поднял на ноги все экстренные службы в Балхаше 18.05.2023 523
- Самые посещаемые музеи назвали в Казахстане 18.05.2023 678
- Москва и Киев согласились обсудить перемирие 18.05.2023 1474
- Хотела лифтинг, получила пятна и асиметрию лица: косметолога осудили в Павлодаре 18.05.2023 625
- Шесть мусорных полигонов построят в Карагандинской области 18.05.2023 704
- Экс-начальника колонии отправили за решётку в Павлодаре за благосклонность к осуждённым 18.05.2023 702
- Повальные проверки работодателей на наличие договоров страхования: в Минтруда разъяснили ситуацию 18.05.2023 621
- Недовольство кинематографистов результатами конкурса прокомментировали в Минкультуры 18.05.2023 612
- Международный форум волонтёров пройдёт в Астане 18.05.2023 574
- TikTok запретили в одном из штатов США 18.05.2023 605
- Узнать за 5 минут: что происходит на рынке недвижимости Казахстана 18.05.2023 976
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 693
- Адвокаты смогут опровергать в СМИ публикации органов уголовного преследования 18.05.2023 602
- Это начало большой войны - религиозные деятели о запрете на продажу вейпов 18.05.2023 813
- 205 коробок с сигаретами хотели незаконно вывезти из Казахстана 18.05.2023 557
- Уголовную ответственность для коллекторов планируют ввести в Казахстане 18.05.2023 678
- Казахстанский бизнес-омбудсмен назвал наиболее коррупциогенные секторы экономики 18.05.2023 807
- Казахстанцы всё чаще выходят на просрочки по кредитам - эксперты 18.05.2023 574
- Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области 18.05.2023 749
- Досаев высказался о нашумевшем инциденте с муралом Coca-Cola 18.05.2023 575
- Отлетевшее от автомобиля колесо ударило девушку на остановке в Астане 18.05.2023 789
- Креативный хаб появится на месте трамвайного депо в Алматы 18.05.2023 609
- Промышленные предприятия Казахстана испытывают кадровый голод - МИИР 18.05.2023 619
- Казахстанцы стали чаще брать кредиты и должны банкам уже почти 8 трлн тенге 18.05.2023 723
- Лагерь не для всех: где будут отдыхать школьники Алматы этим летом? 18.05.2023 605
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 775
- В выходные в столице пройдёт полумарафон Astana Half 2023 18.05.2023 648
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 1016
- КТЖ и Huawei займутся цифровизацией железной дороги Казахстана 18.05.2023 970
- Токаев высоко оценил сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций 18.05.2023 581
- Три казахстанки пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде 18.05.2023 801
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 862
- Медеплавильный завод построят в Казахстане 18.05.2023 600
- У Казахстана есть амбиции стать академическим хабом в своём регионе — Саясат Нурбек 18.05.2023 702
- Создать единую базу потенциальных работодателей планируют в стране 18.05.2023 626
- Будут ли запрещать казахстанцам брать кредиты на тои и свадьбы, ответили в АРРФР 18.05.2023 678
- В Алматы запретили строительство гостиничного комплекса в историческом центре города 18.05.2023 610
- Стало известно, в каком формате в Казахстане останутся КСК 18.05.2023 679
- Загрязнение воздуха сероводородом: Решить экологические проблемы Актюбинской области призывает сенатор 18.05.2023 619
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить 18.05.2023 746
- Из страны вывозят почти весь алюминий и медь — сенатор возмутился отсутствием производств в стране 18.05.2023 795
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 703
- Мы нарастим взаимный товарооборот с Китаем до 40 млрд долларов - Токаев 18.05.2023 832
- Объявленные банкротами казахстанцы не смогут брать кредиты в странах ЕАЭС 18.05.2023 650
- В аэропорту Астаны сообщили об ограничениях из-за ремонта здания 18.05.2023 713
- Мужчина переехал депутата и его помощника: подробности инцидента 18.05.2023 827
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 652
- Шесть человек осудили за разжигание розни в Казахстане с начала года 18.05.2023 687
- Казахстанцев могут обязать копить детям на обучение 18.05.2023 814
- Швабру за 2 миллиона тенге хотели купить в медвузе Семея 18.05.2023 1039
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 686
- Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО 18.05.2023 623
- Цены на минеральную воду за год выросли на 31 процент в Казахстане 18.05.2023 652
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 752
- Результаты алкотестеров подделывали в центре психического здоровья Костаная 18.05.2023 786
- Оценки казахстанских студентов выросли из-за использования GPT 18.05.2023 744
- Прокуратурой Акмолинской области выявлены нарушения прав предпринимателей 18.05.2023 1152
- Более триллиона тенге пенсий выплатили казахстанцам с начала года 18.05.2023 664
- Конституционный Суд проверяет законность постановления Верховного Суда 18.05.2023 1059
- Hardcore FC идет на алматинский Арбат 18.05.2023 709
- Купил дом в Астане и дорогую машину: бывшего акима Кентау подозревают в коррупции 18.05.2023 1016
- Damumed передали Минздраву для создания единого хранилища медданных 18.05.2023 767
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме 18.05.2023 758
- Сегодня в Сиане пройдёт казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол 18.05.2023 712
- Плесень и трещины: дети 10 лет учатся в аварийном здании в Туркестанской области 18.05.2023 780
- LOADING...
Более трёх тысяч нарушений выявили в казахстанских колониях с помощью видеонаблюдения
Сейчас в пенитенциарных учреждениях установлено более 22 тысяч видеокамер. По данным МВД, это полностью исключает наличие "слепых зон", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3 402 нарушения режима содержания. А за весь прошлый год 2 779 нарушений. Выявлено четыре канала проникновения запрещённых предметов. Пресечено 79 конфликтов и девять групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и три побега", - говорится в сообщении.
При этом за год количество жалоб содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников сократилось в четыре раза.
Вместе с тем, несмотря на то, что видеонаблюдение в учреждениях ведётся для улучшения положения осуждённых, они вывели из строя 293 камеры. В отношении нарушителей наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причинённого ущерба, начато 49 досудебных расследований.
Видеонаблюдение имеет систему искусственного интеллекта, позволяющую не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение путём визуального осмотра территории оператором. В комитете УИС создан ситуационный центр, где транслируется видео из всех пенитенциарных учреждений страны. Это позволяет контролировать жизнедеятельность колоний и реагировать на нарушения не только на региональном уровне, но и на уровне комитета. Для надзирающих прокуроров обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений.
-
Trend news
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 1015
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 859
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 702
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 686
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 1648
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1181
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 1451
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1286
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 1722
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1204
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 1479
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 1862
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1577
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1277
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5367
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1593
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 1747
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1705
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1829
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1870
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1720
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1952
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9529
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3006
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2407
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1971
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2115
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 3073
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2087
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2052
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2997
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2036
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2433
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2239
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2749
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2399
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2451
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2262
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21990
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2097
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2383
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13195
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2075
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3029
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2841
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3196
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2771
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10253
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3094
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2602
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4181
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3662
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2704
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2399
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2427
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2756
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2951
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2572
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3577
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 4105
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2792
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 3056
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 3060
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3535
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3980
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 19419
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4084
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 3047
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 3206
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3493
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3403
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2964
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 6145
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2927
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2954
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14855
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3507
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2900
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 3050
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 3238
-
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 693
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 775
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 651
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 751
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 965
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 938
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 866
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 912
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1049
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1176
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1237
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1308
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1512
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1490
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2539
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2251
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2252
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2423
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2450
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2309
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2148
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3385
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2215
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2334
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2745
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2526
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2735
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2387
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2904
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2524
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2809
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2487
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2591
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4084
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2910
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3068
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3363
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3670
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3728
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4170
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4705
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4013
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4351
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4319
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4687
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4501
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4401
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4612
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4878
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4780
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6369
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5545
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5770
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5823
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6563
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5613
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5514
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5715
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9010
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6077
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6167
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5626
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5863
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5241
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5494
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5802
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6757
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5629
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5552
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5815
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5368
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6438
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 5246
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5835
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6569
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5992
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5526
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5958
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5895
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5633