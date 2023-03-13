Более трёх тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года

Фото: pixabay.com

Более трёх тысяч этнических казахов получили статус кандасов в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

"По состоянию на 1 марта 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 110,1 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3 процента – из КНР, 15,9 процента – из России, 8,4 процента – из Туркменистана, 4,5 процента – из Монголии и 4,9 процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в Алматинской (27 процента), Мангистауской (16,6 процента), Туркестанской (7,1 процента) и Жамбылской (3,6 процента) областях, а также в городах Астана (10,5 процента), Алматы (7,6 процента) и Шымкент (6,5 процента).

На 1 марта число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1 процента, 22,7 процента человек моложе трудоспособного и 8,2 процента – пенсионеры.