Более трёх тысяч браконьеров наказали в Казахстане

Более 100 уголовных правонарушений выявлено в рамках ежегодного оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По результатам рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечено более трех тысяч правонарушителей. Ущерб окружающей среде превысил 300 млн тенге.

"Незаконное, то есть бесконтрольное пользование природными ресурсами, будь то лес, животные, рыба или недра, негативно сказывается на всей эко-системе местности и уровне экологического благосостояния страны.

В этой связи МВД призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к природе", - отметил старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции КАП МВД РК Алишер Жармагамбетов.