Более трёх миллионов тенге задолжали детям двое отцов из Акмолинской области

Досудебные расследования начаты в отношении отцов, не уплачивающих алименты своим несовершеннолетним детям в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С заявлениями на бывших супругов обратились жительницы села Красный Яр и Карагандинской области. В жалобах они указали, что на протяжении длительного времени мужчины не исполняют обязанности по уплате алиментов на содержание детей.

В первом случае сумма долга 32-летнего акмолинца на содержание сына составила два миллиона 138 тысяч тенге. Другой отец, по показаниям заявительницы, с 2020 года не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Его задолженность - один миллион 138 тысяч тенге.

Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 139 УК РК.

В полиции отмечают, что тем, кто имеет долг по алиментам более трёх месяцев, могут быть установлены принудительные меры в виде временного ограничения на выезд за пределы Казахстана, временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, к примеру, права на вождение автомобилем.