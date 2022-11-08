Более шести тысяч деревьев должен высадить житель Шымкента за незаконную порубку

Фото: vera.kz

Полиция Шымкента начала досудебное расследование по факту массовой вырубки деревьев по улице Гагарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на VERA.KZ.

Горожанин вырубил болеее 100 деревьев на территории между многоэтажными домами по улице Гагарина. Сначала лесорубы уничтожили 18 деревьев, а потом еще 111. Рубили деревья глубокой ночью, чтобы местные жители не услышали.

Ущерб, нанесенный лесорубами составил четыре миллиона тенге. Расследование проводится по части 3 статье 340 Уголовного кодекса РК - "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев", санкиц якоторой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП, либо общественные работы или арест до 50 суток.

"Теперь, согласно правилам защиты зелёных насаждений, он должен будет заплатить штраф и обязан посадить деревья в 50-тикратном размере, то есть вместо этих 129 деревьев он должен посадить 6 450 деревьев. Эту посадку он должен сделать в радиусе одиного километра от места вырубки. Если в этом периметре не будет места, то мы укажем ему, где сажать. О проделанной работе он будет сообщать нам письменно и с фотографиями. Также он доожен ухаживать за посадками три года, то есть поливать их, обрабатывать. Через три года актом приживаемости сдать в наше управление если не приживутся, то посадить их по новой. Сделать он это должен в течение полугода после решения суда,” – сообщил руководитель отдела озеленения и развития лесного хозяйства Нурсултан Сейтжанов.

Представитель акимата отметил, что такое наказание владельцу участка грозит только потому, что он не предупредил о предстоящей вырубке акимат Шымкента. На самом деле, он мог бы сделать это без последствий, получив разрешение. Для этого ему нужно было доказать, что участок в частной союствености и подписать обязательства посадить 10 штук деревьев вместо каждого вырубленного.